Barrierefreiheit im Kreis Heinsberg Eltern suchen Gelände für inklusiven Spielplatz

Claudia Franzen ist im Kreis Heinsberg und darüber hinaus als „Die Spielplatz-Testerin“ bekannt. Auf Instagram zeigt sie Spielplätze in der Region, die sie mit ihrer Tochter gemeinsam besucht. „Eigentlich haben alle Kinder dieselben Wünsche und Ansprüche: schaukeln, sich bewegen, Höhe erfahren – und alle Kinder suchen Herausforderungen. Manche aber brauchen auch im Spiel einen Rückzugsort, an dem sie einfach nur der stille Beobachter sein dürfen. All das möchten wir möglich machen“, so Kathi Mobers. Mithilfe des Lokalen Teilhabekreises haben die beiden Frauen eine Interessengemeinschaft gegründet. Rund 20 interessierte Eltern von Kindern mit und ohne Einschränkungen halten sich bereit, mitzuhelfen. „Außerdem konnten wir die Spielplatzplanerin Esther Weirauch aus Aachen und den qualifizierten Spielplatzprüfer Sven Krafzik aus Sprockhövel als Unterstützung gewinnen“, so Claudia Franzen.