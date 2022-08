Inklusion im Kreis Heinsberg: FDP setzt sich für mehr Teilhabe ein​

Kreis Heinsberg Wie barrierefrei ist der Kreis eigentlich? Das haben sich die Freien Demokraten bei einer Klausurtagung gefragt und eine umfangreiche Anfrage an den Landrat gerichtet.

Im Rahmen einer Klausurtagung mit externen Experten hat sich die FDP-Kreistagsfraktion Heinsberg intensiv mit dem Thema Teilhabe im Kreis Heinsberg beschäftigt. „Aus dem Fraktionsdialog ergeben sich für unsere Fraktion noch einige Fragen, insbesondere wie barrierefrei ist unser Kreis und wo gibt es noch den größten Handlungsbedarf?“, erläutert der Fraktionsvorsitzende Stefan Lenzen den Hintergrund der FDP-Initiative. „Um uns einen Überblick über die aktuelle Situation zu verschaffen, haben wir eine umfangreiche Anfrage an den Landrat eingereicht.“ Teilhabe, ob nun digital, kulturell oder beim Sport bedeute für die Freien Demokraten die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten. Allen solle die Chance auf Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben ermöglicht werden, so Lenzen. Dabei seien alle – auch digitale – Hürden in den Blick zu nehmen.