Plus von 13 Prozent Industriebetriebe im Kreis mit deutlich mehr Umsatz

Die in Nordrhein-Westfalen statistisch erfassten Industriebetriebe beschäftigten Ende September 2022 insgesamt 1.226.374 Personen; das waren 946 Arbeitsplätze mehr als ein Jahr zuvor. Nahezu jeder sechste Beschäftigte in der Industrie war im Maschinenbau tätig (197.112 Personen; +1,0 Prozent gegenüber 2021). Weitere 173.325 Personen (+0,2 Prozent) waren in der Herstellung von Metallerzeugnissen und 108.662 (−0,4 Prozent) in der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln beschäftigt.