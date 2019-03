Feierstunde zum Ausbildungsende: 24 Top-Azubis aus dem Kreisgebiet

Kreis Heinsberg Die IHK Aachen ehrte 24 Absolventen für deren besonderen Leistungen.

144 Auszubildende und damit gut neun Prozent aller 1516 Kandidaten im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Aachen haben ihre Prüfung im Winter 2018/19 mit der Note eins abgeschlossen. Die IHK ehrte 24 aus dem Kreis Heinsberg stammende Absolventen für ihre besondere Leistung. 13 von ihnen hatten ihre Ausbildung in einem kaufmännischen und elf in einem gewerblich-technischen Beruf absolviert. Stefanie Peters, Vizepräsidentin der IHK Aachen, lobte diese hervorragende Leistung und appellierte an die ehemaligen Auszubildenden: „Erzählen Sie anderen davon, was Sie erlebt haben, wie erfolgreich man mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung sein kann und welche Chancen Sie für sich sehen.“ Auf diese Weise könnten andere junge Menschen von den Erfahrungen der Absolventen profitieren und Möglichkeiten für sich erkennen. Vor dem Hintergrund, dass weiterhin dringend Fachkräfte benötigt werden, ermunterte Peters die ehemaligen Auszubildenden auch zur persönlichen Weiterentwicklung.