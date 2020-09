Auswirkungen der Corona-Pandemie : Industrie im Erkelenzer Land auf Erholungskurs

Erkelenzer Land Im Bericht der Industrie- und Handelskammer Aachen: „Die Industrie befindet sich noch immer in erheblichen Turbulenzen, ist aber weit weg von einem Absturz“, bilanziert Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer.

Besonders gut fällt die Lagebewertung der Betriebe im Kreis Düren aus. Bei ihnen sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent, der Inlandsumsatz sogar nur um 1,1 Prozent. In den anderen Teilen des IHK-Bezirks Aachen ging der Umsatz hingegen stärker zurück. So sank er im Kreis Heinsberg um 9,4 Prozent, in der Städteregion Aachen um 10,9 Prozent und im Kreis Euskirchen um 12,3 Prozent. Die deutlich bessere Entwicklung im Kreis Düren könnte nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer Aachen unter anderem an der dortigen Wirtschaftsstruktur liegen: Rund 40 Prozent des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe stammen aus der Papierindustrie – und die hat teils sogar von der Pandemie profitiert.