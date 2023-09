Qualitätsmonitor veröffentlicht In Wegberg hält der unpünktlichste Zug von ganz NRW

Es ist ein Dienstagvormittag am Wegberger Bahnhof, dessen Ereignis für viele Fahrgäste längst Normalität zu sein scheint. Um 10.47 Uhr soll der RB34 aus Richtung Mönchengladbach einfahren, was per Lautsprecherdurchsage kurz vorher auch noch einmal bestätigt wird. Nur: Auf einen Zug warten die wenigen Gäste am Gleis vorerst vergeblich, eine Information dazu gibt es nicht, auch nicht im Internet. So richtig überrascht sieht deshalb keiner der Fahrgäste aus.