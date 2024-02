In Wassenberg und Hückelhoven Schlägereien und Aggressionen an Karneval

Bei den Feierlichkeiten nach dem Karnevalsumzug im Bereich des Festzeltes in Ratheim sind die Einsatzkräfte vor Ort angegriffen worden. Ein 17-jähriger Hückelhovener wurde von Mitarbeitern des Security-Dienstes mehrfach dabei beobachtet, wie er unberechtigt versuchte, ins Festzelt zu gelangen, weshalb ihm zunächst ein Platzverweis ausgesprochen wurde Später erwischten Polizeibeamte den 17-Jährigen erneut in diesem Bereich und sprachen ihn an, woraufhin dieser einem der Polizisten unvermittelt eine Kopfnuss gab. Der aggressive Jugendliche wurde durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Währenddessen verhielt sich der Jugendliche weiterhin äußerst aggressiv, bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte fortwährend – auch noch bei der Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Mutter übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.