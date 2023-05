Deutlicher Anstieg Mehr Solaranlagen im Erkelenzer Land

Hückelhoven kommt beim Solar-Ausbau in diesem Jahr auf einen Zuwachs von 7,2 Prozent, hier sind im ersten Quartal 78 Anlagen hinzugekommen. Insgesamt stehen in der Zechenstadt damit 1163 PV-Anlagen. In den vergangenen fünf Jahren hatten die Hückelhovener die Solaranlagen auf ihren Dächern ebenfalls kontinuierlich ausgebaut – 2018 waren es noch 713 Anlagen. Wassenberg kommt aktuell auf 862 PV-Anlagen, was allein im ersten Quartal einem Zuwachs von 10,5 Prozent entspricht. In Wegberg gibt es derweil 1328 Anlagen, das sind 9,3 Prozent mehr als noch im Dezember.