Im Kreis Heinsberg : Zoll beschlagnahmt nach Verfolgungsjagd ein Kilo Heroin

Diese Beutel mit Heroin stellten die Fahnder in einer weißen Tüte sicher. Foto: Hauptzollamt Aachen

Kreis Heinsberg Einen großen Drogenfund machten Zollfahnder in Geilenkirchen in dieser Woche. Nach einer Verfolgungsjagd stellten sie Heroin sicher. Drei Männer wurden festgenommen.

Ein Schlag gegen Drogenkriminalität ist Zollfahndern zu Beginn dieser Woche gelungen. Wie das Aachener Hauptzollamt am Freitagnachmittag mitteilte, haben Beamte nach einer Verfolgungsjagd in Geilenkirchen am Montagabend mehr als ein Kilogramm Heroin sichergestellt. Drei Männer wurden festgenommen.

Im Rahmen einer, laut Zoll, „anlassunabhängigen“ Grenzkontrolle hatten die Beamten auf einer Landstraße einen VW Golf kontrolliert, der aus Landgraaf über die deutsch-niederländische Grenze gekommen war. Der Fahrer des Golfs missachtete allerdings das Haltesignal der Zöllner, beschleunigte den Wagen und versuchte unter Missachtung einer roten Ampel mit erhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Während des Fluchtversuchs warf der Beifahrer eine weiße Tüte aus dem Fahrzeug.

Die Zöllner nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen kurz vor Geilenkirchen an einem Kreisverkehr stoppen. Auch die Tüte fanden sie, darin befand sich das Heroin. Fahrer und Beifahrer wurden festgenommen, gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Einer der beiden Beschuldigten lieferte im Verhör einen Hinweis zum Aufenthaltsort des Auftraggebers in Wuppertal.

Noch am selben Abend wurden dort Zollfahnder aus Essen, die aufgrund der hohen Rauschgiftmenge zwischenzeitlich eingeschaltet worden waren, mit einem Durchsuchungsbeschluss vorstellig. Sie verhafteten den Mann in einer Wohnung. In Aachen wurde der mutmaßliche Auftraggeber gemeinsam mit den beiden Fahrzeuginsassen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft für alle drei anordnete.

Die Kreispolizei führte am Donnerstag unterdessern eine Großkontrolle an der Grenze durch. Hierbei kam heraus, dass ein Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss stand, bei ihm wurde eine Blutabnahme angeordnet. Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden gleichzeitig 2826 Fahrzeuge gemessen. 161 davon waren zu schnell unterwegs, die Führer müssen ein Verwarngeld zahlen. 28 erhielten eine Anzeige, ein Fahrer war so schnell, dass er den Führerschein abgeben muss.

(RP)