Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Seniorin bei Trickbetrug bestohlen

Die Wochenenden nutzt die Polizei in aller Regelmäßigkeit, um gezielte Verkehrskontrollen durchzuführen. So waren die Beamten auch am vergangenen Wochenende im Kreis Heinsberg unterwegs und haben verschiedene Verstöße festgestellt. In Hückelhoven in der Jacobastraße und der Rheinstraße wurden Fahrer angehalten, die unter Alkoholeinfluss standen. In Heinsberg in der Schafhausener Straße und im Himmerich hielten die Beamten Auto-Fahrer an, die unter Betäubungsmitteleinfluss standen. In allen Fällen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde Anzeige erstattet. In einem Fall wurde zusätzlich ein Führerschein sichergestellt. In Geilenkirchen An St. Marien und am Markt, sowie in Heinsberg im Himmerich und in Hückelhoven In der Schlee wurden bei den Kontrollen Betäubungsmittel gefunden. Diese wurden sichergestellt und gegen die betroffenen Personen wurde Anzeige erstattet. In Hückelhoven kontrollierten die Beamten in der Jülicher Straße, am Kantinenberg, in der Melanchtonstraße, sowie in der Porschestraße jeweils einen Fahrzeugführer, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch dabei wurde gegen entsprechende Personen Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt.