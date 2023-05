Im Kreis Heinsberg Schwangerschaftskonflikte auf Rekordhoch

Die Beratungsstelle ist für Ratsuchende montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Für Berufstätige bietet die Beratungsstelle zusätzlich montags und donnerstags Termine bis 18 Uhr an. Sie befindet sich in der Bauerstraße 38 in Hückelhoven und ist unter 02433 901701 oder schwangerschaft@awo-hs.de erreichbar.