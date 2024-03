Im Naturschutzgebiet im Kreis Heinsberg Radfahrer von Motorradfahrern verprügelt

Am Samstagabend gegen 18.50 Uhr war ein 37 Jahre alter Mann aus Gangelt mit seinem Fahrrad auf dem Rodebachweg unterwegs. Dort wurde er vom Sozius eines folgenden Kleinkraftrades wegen seiner langsamen Fahrweise angesprochen und unmittelbar ins Gesicht geschlagen. Dann schlug der Fahrer des Motorrades auf ihn ein. Beide Täter warfen das Rad des Geschädigten über einen Zaun und bedrohten diesen mit einem gefährlichen Gegenstand. Anschließend flüchteten die männlichen Täter in Richtung Gangelt. Der Radfahrer rief die Polizei. Er wurde durch die beiden Unbekannten verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Fahrer des Motorrades war etwa 1,85 Meter groß; der Sozius mit 1,70 bis 1,75 Meter etwas kleiner. Laut Aussage des Radlers waren beide dunkel gekleidet, sprachen Hochdeutsch ohne Akzent und waren hellhäutig. Das Motorrad sei grau oder silberfarben gewesen und habe ein Geilenkirchener Kennzeichen gehabt.