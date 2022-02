Im Kreis Heinsberg muss in Wohnungen investiert werden : Energetische Sanierung, aber nicht auf Kosten der Mieter

Erkelenzer Land Rund 123.200 Wohnungen gibt es im Kreis Heinsberg – und auf die kommen Sanierungen zu. Grund sind die Klimaschutzziele der Bundesregierung. Rund 640 Millionen Euro pro Jahr werden Eigentümer investieren müssen, um den Energiespar-Standard zu erreichen, der bis 2045 erforderlich ist.

Die Experten von „Mein Fair-Mieter“ erwarten, dass die Klimaschutz-Offensive in diesem Jahr startet. „Die Ampel-Regierung in Berlin wird neben dem Neubau auch die energetische Gebäudesanierung voranbringen. Deshalb ist es umso wichtiger, gleich Pflöcke gegen Mietentreiberei bei Sanierungen zu setzen“, so Günther. Er appelliert an die heimischen Bundestagsabgeordneten der Koalitionsparteien von SPD, Grünen und FDP, bei allen Klimaschutz-Aktivitäten den „Mieten-Rechner“ mitlaufen zu lassen. Es gehe um das Ziel, bis 2045 auch beim Gebäudebestand im Kreis eine neutrale Bilanz zu erreichen. Auch im Kreis gehe es darum, etwa 80 Prozent der Wohnfläche energetisch zu sanieren. Der Rest sei bereits auf einem hohen Klimaschutz-Niveau oder die Bausubstanz lasse eine Sanierung nicht zu. „Bis 2045 müssen in den Wohngebäude-Bestand im Kreis – berechnet auf aktueller Basis – 14,7 Milliarden Euro investiert werden müssen“, so Günther. Mit dem Gütesiegel werden öffentliche und kirchliche Wohnungsunternehmen sowie Genossenschaften ausgezeichnet.