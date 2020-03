Im Kreis Heinsberg : Landrat Pusch meldet ersten Corona-Todesfall

Kreis Heinsberg Es gibt ein erstes Coronavirus-Todesopfer im Kreis Heinsberg: Mit Fieber und Husten hatte sich am Freitag ein 78 Jahre alter Mann aus Gangelt im Geilenkirchener Krankenhaus gemeldet. Am Montag (9. März) ist er dort verstorben.

Fast zeitgleich wurden am Montag die ersten beiden bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland gemeldet – dabei handelt es sich um eine 89-Jährige Frau aus Essen und einem 78-jährigen Mann aus Gangelt. Der Mann hatte sich nach Angaben von Landrat Stephan Pusch am Freitag mit Fieber, Husten und Durchfall im Krankenhaus in Geilenkirchen gemeldet. Er habe eine Vielzahl von Vorerkrankungen wie Diabetes und Herzprobleme gehabt. Der 78-Jährige wurde stationär aufgenommen und ist am Montag um 14 Uhr an einem Herzversagen gestorben. „Ich denke, dieser Fall zeigt wieder, dass insbesondere Personen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen von dem Krankheitsbild, das in den meisten Fällen sehr milde verläuft, besonders betroffen sein können“, sagte Pusch. Vor diesem Hintergrund sei es richtig gewesen, dass im Kreis Heinsberg schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt das Besuchsrecht in Krankenhäusern und Altenheim eingeschränkt worden sei. „Wir sind froh, dass wir im Kreis Heinsberg am Karnevalsdienstag, als wir von der Erkrankung des besagten Ehepaars erfahren haben, sofort sehr drastische Maßnahmen eingeleitet haben.“ Seit Aschermittwoch sind alle Schulen und Kindergärten im Kreis Heinsberg geschlossen, mehr als 1000 Menschen waren in häuslicher Quarantäne, es wurden viele Personen auf das Coronavirus getestet und zahlreiche Handlungsempfehlungen veröffentlicht.