Im Kreis Heinsberg : Grüne sind für kostenlose Tampons

In Kevelaer gibt es die Spender bereits vereinzelt. Foto: Bianca Mokwa

Kreis Heinsberg An den Kreisschulen sollen Spender für Menstruationsartikel angebracht werden. Auch im NRW-Landtag wird über die Thematik diskutiert.

Die Kreistagsfraktion der Grünen stellt im nächsten Schulausschuss den Antrag, dass an den kreiseigenen Schulen Spender für kostenlose Menstruationsartikel angebracht werden sollen. Die Schulen würden dafür budgetierte Finanzmittel erhalten. Dies könnte dann erst der Anfang sein. Nach einigen Monaten sollen die Schulen im Ausschuss über ihre Erfahrungen berichten. Wenn diese positiv seien, könnte man das Ziel verfolgen, weitere Kreisgebäude mit Hygnieneartikeln für Frauen auszustatten. Als Beispiele werden die Gebäude der Volkshochschule und der Musikschule angeführt.

Insbesondere für Mädchen und junge Frauen aus sozial schwächeren Familien seien die Kosten für die Monatshygiene nicht unerheblich. Dieser besondere Aufwand werde nicht extra bei den Sozialleistungen berücksichtigt, schreiben die Grünen in der Begründung ihres Antrags. Für den Kreis seien die Mehrkosten allerdings gering. Pro Schule müssten rund 150 Euro für die Spender und rund 30 Euro jährlich pro 100 Schülerinnen zur Verfügung gestellt werden, rechnet die Partei vor. Schwierig sei es außerdem für Betroffene, wenn Artikel zu Hause vergessen wurden. „So wie Toilettenpapier, Seife etc. zur Verfügung stehen, so sollten auch Menstruationsartikel in den Schultoiletten für Mädchen und junge Frauen zur Verfügung stehen“, fordern die Grünen.

Das Thema beschäftigt nicht nur demnächst den Ausschuss im Kreis Heinsberg, sondern wird bereits auch eine politische Stufe höher diskutiert. Dort greift die Forderung allerdings noch weiter und ist nicht nur auf die Schulen bezogen. Die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag fordert von der Landesregierung, Periodenprodukte in allen öffentlichen Gebäuden kostenfrei zur bereitzustellen. Tampons und Binden müssten so selbstverständlich werden „wie Toilettenpapier“, sagte die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion, Anja Butschkau, in dieser Woche in Düsseldorf.