Im Kreis Heinsberg Betrunkener tritt Polizistin und bespuckt sie

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein 45 Jahre alter Mann die Behörden an verschiedenen Stellen auf Trab gehalten und gleich mehrere Polizeieinsätze in unterschiedlichen Städten ausgelöst. Am Ende verbrachte er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Das teilen die Polizei Aachen und die Polizei des Kreises Heinsberg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.