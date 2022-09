Im Kreis Heinsberg​: Bernd Krückel bleibt CDU-Kreisvorsitzender​

Kreis Heinsberg Beim ersten Kreisparteitag seit Pandemie-Beginn wurden die Herausforderungen der Zukunft thematisiert. Der Mitgliederrückgang sei „bitter“.

Kreisvorsitzender Krückel kündigte bei dem Unionstreffen den weiteren Ausbau der Digitalisierung der Kreis-CDU an, um für den Fall der Fälle gut gerüstet zu sein. Man sei nach dem Ausbruch des Coronavirus schnell in einen digitalen Turnus übergegangen, zum Beispiel mit Videokonferenzen. Aber: „Politik lebt von Begegnungen und Diskussionen, bei denen man sich gegenüber sitzt.“ Dennoch sollten Partei und Kreisgeschäftsstelle „gewappnet sein für mögliche gleiche Ereignisse“. Insgesamt 34 Monate seien vergangen, ohne den Vorstand neu gewählt zu haben. Dies sei aber satzungskonform, da die „coronabedingten Besonderheiten“, so Krückel, es ermöglichten.

Die politischen Frühstücksveranstaltungen sollen wieder aufleben. Für den 22. Oktober, 9.30 Uhr bis 11 Uhr, hat Schatzmeister Christoph Kaminski einen prominenten Gast eingeladen – den Außenpolitiker und Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter, der im Mai mit Friedrich Merz die Ukraine besuchte und in Kiew intensive Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyi und den Klitschko-Brüdern führte. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung sei exklusiv Parteimitgliedern vorbehalten, um diesen einen Mehrwert bieten zu können, machte Krückel deutlich. Mit den Ergebnissen der Kommunalwahl zeigte er sich zufrieden. Man habe „die Herausforderungen mit Bravour gelöst“. Leider sei es in Wegberg nicht gelungen, in Marcus Johnen den neuen Bürgermeister zu stellen.