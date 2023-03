Im Kreis Heinsberg Ausgrenzung von Sinti und Roma im Fokus

Deutlich wurde in der anschließenden Diskussion, dass es sich bei Sinti, Roma, Jenichen und anderen Gruppen keineswegs um eine homogene Community handelt, sondern um vielfältige Volksgruppen mit teils sehr unterschiedlichen Traditionen, Religionen sowie etlichen Sprachen und Dialekten. Gemeinsam ist den Sinti und Roma ihre Herkunft vor vielen Jahrhunderten aus dem indisch-pakistanischen Raum. In NRW lebten heute, so der Referent auf Nachfrage, etwa 20.000 Sinti/Roma plus rund 15.000 (zumeist aus Osteuropa) zugewanderte Roma. Eine Zuhörerin wunderte sich darüber, dass das „Z-Wort“, wie sie sich ausdrückte, in Diskussionen von Sinti und Roma selbst noch ausgesprochen werde. Eine Minderheit, so erläuterte Ritter, identifiziere sich nach wie vor mit dem Begriff, der innerhalb der Volksgruppen aber kontrovers diskutiert werde.