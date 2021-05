Wichtige Bescheinigung für Genesene : Kreis Heinsberg verschickt 11.000 Nachweise

Eine Frau hält in einem Covid-19 Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. Foto: dpa/Matthias Balk

Erkelenzer Land Der Inzidenzwert im Kreis Heinsberg sinkt auf 53,2 pro 100.000 Einwohner. In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell 313 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Verteilung auf die Städte und Gemeinden stellt sich folgendermaßen dar (Zahl der nachweislich an Covid-19 Erkrankten/Zahl der Genesenen/Zahl der Verstorbenen): Erkelenz (1809/1644/82), Hückelhoven (1914/1731/59), Wassenberg (704/640/16), Wegberg (1037/953/26). Seit dem 25. Februar 2020 gibt es 11.771 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg. Aktuell gelten 655 Personen als noch nicht genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg bei 370.