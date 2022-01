Ein Blick in die Geschichte : Im Januar ist der Kreis Heinsberg 50 geworden

Erkelenzer Land Im ersten Teil einer Serie wird die Geschichte beleuchtet. Der Ortsname Doveren etwa geht auf die keltischen Eburonen zurück, die 50 vor Christus von den Römern ausgerottet wurden.

„Heimat ist für uns doch wohl die ganze Welt, in der wir leben, in der wir uns wohl fühlen, um die wir uns sorgen. Da ist die Gegenwart so gut wie die Vergangenheit und die Zukunft. Allein die Stichworte von Gemeinde- und Kreisreform, die nicht spurlos an unserm Kreis Erkelenz vorübergehen werden, legen uns nahe, Standort und Standpunkte zu überprüfen.“ Es charakterisiert den weltgewandten alten Fuchs der Kommunal- und Regionalpolitik Josef Rick, dass er diesen Absatz dem Heimatkalender der Erkelenzer Lande für das Jahr 1969 als Editorial voranstellte. Er hatte sowohl als Landrat des Kreises Erkelenz wie auch als Gründer und Schriftleiter dieses Jahrbuchs den Ein- und Überblick über die für den 1. Januar 1972 anstehende Kommunale Neugliederung im Regierungsbezirk Aachen.