10.000 Euro Preisgeld ausgelobt : Heimatpreis 2020 ausgeschrieben

Erkelenzer Land Gut einen Monat haben Vereine, Initiativen, Behörden, Gruppen oder Privatpersonen noch Zeit, sich um den Heimatpreis 2020 zu bewerben. Der Sieger bekommt 5000 Euro und tritt auf Landesebene beim Wettbewerb an.

Gefördert wird die Verleihung des Heimat-Preises durch das Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. „Gerade in diesen Zeiten zeigt sich, dass Menschen füreinander einstehen und sich gegenseitig unterstützen. Krisenlagen stärken das Heimatgefühl. Vor diesem Hintergrund freue ich mich ganz besonders, verdiente Projekte mit Preisgeldern auszeichnen und zusätzlich fördern zu können“, sagte Landrat Stephan Pusch bereits zum Start der Bewerbungsphase und vor dem Hintergrund der Corona-Kkrise, die den Kreis Heinsberg gerade in den ersten Monaten hart getroffen hatte.