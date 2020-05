Probleme der Volkshochschule : VHS-Kurse fallen auf lange Sicht aus

Erkelenzer Land Nur prüfungsrelevante Angebote sollen bis zu den Sommerferien stattfinden. Das teilt die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg mit. Laut Volkshochschule ist ein Ausfall des Betriebs unvermeidbar.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Integrationskurse und die Kurse, in denen Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird. Damit kommt die VHS schon an ihre räumlichen und personellen Grenzen, zumal diese Kurse meistens mit 25 Teilnehmern voll belegt sind. „Dank digitalem Unterricht und Sprachlabors haben die Dozenten viel auffangen können, aber es fehlt die persönlichen Ansprache, das Miteinander eines normalen Unterrichts.“ Das große Problem: Nach den Vorgaben des Landes müssen in einem Klassenraum bei einem VHS-Kursus fünf Quadratmeter für einen Teilnehmer bereitgestellt werden. „Unsere Räume im VHS-Gebäude in Heinsberg haben eine maximale Größe von 60 Quadratmetern.“ Da müssen Teilungen vorgenommen werden – und das nächste Problem tritt auf: die Hygienevorschriften und dabei insbesondere die Reinigung der Klassenräume. Nach jedem Kurswechsel müssten alle Gegenstände desinfiziert und die Räume geputzt werden. „Das gilt nicht nur in Heinsberg, das gilt bei allen Räumen, die wir für die VHS nutzen.“ Für die dezentrale Ausrichtung der Weiterbildungseinrichtung bedeutet dies ein nicht zu stemmender Aufwand. „Wir erteilen unsere Kurse in vielen Schulen oder Berufskollegs, in denen tagsüber bis nachmittags Schulunterricht erteilt wird. Erst danach sind wir am Zuge.“ Dann müsste die Komplettreinigung erfolgen, ehe die VHS-Teilnehmer auf den Schulbänken Platz nehmen könnten. Nach ihrem Kursus müsste wieder eine Komplettreinigung erfolgen, bevor morgens der Schulbetrieb startet. „Es gibt gar nicht genügend Reinigungskräfte für diese zusätzliche Arbeit, einmal abgesehen von dem finanziellen Mehraufwand.“