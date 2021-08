Im Erkelenzer Impfzentrum : Tägliche Impftermine für Jugendliche

Die Rezeption des Erkelenzer Impfzentrums – am 30. September gehen dort dauerhaft die Lichter aus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Das Impfzentrum in Erkelenz schließt Ende September seine Pforten, derweil plant der Kreis Heinsberg weitere mobile Impfaktionen.

Nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) eine allgemeine Corona-Impfempfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige gegeben hat, bietet das Impfzentrum des Kreises Heinsberg nun tägliche Impfungen für diese Altersgruppe an. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, gilt das Angebot an allen Wochentagen und zu den gewohnten Zeiten von 8 bis 20 Uhr.

Eine Anmeldung ist nicht mehr zwingend erforderlich, zur besseren Planbarkeit jedoch im Internet unter www.kreis-heinsberg.de erwünscht. So sind die für die Impfung notwendigen Dokumente und Informationen bereits hinterlegt. Für die Impfung von Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren ist nach wie vor die Einwilligung und Begleitung mindestens eines Sorgeberechtigten notwendig. Die Impfung erfolgt mit dem Biontech-Impfstoff.

Grundsätzlich ist eine Impfung im Kreis-Impfzentrum an der Brüsseler Allee in Erkelenz allerdings nur noch bis zum 30. September möglich – dann schließt das Impfzentrum dauerhaft. Eine Impfung ist danach weiterhin bei den Hausärzten möglich. Zuletzt hatte die Zahl der Neuimpfungen rapide abgenommen, nach Informationen des Kreisgesundheitsamtes gibt es im Kreis noch mehr als 60.000 Ungeimpfte, die mindestens 16 Jahre alt sind. Gesundheitsamt-Chefin Heidrun Schößler hat deswegen noch einmal an alle Menschen aus dieser Gruppe appelliert, sich in Anbetracht einer möglichen vierten Pandemie-Welle impfen zu lassen.

Fortsetzen will der Kreis auch seine mobilen Impfaktionen. Die nächste findet am kommenden Dienstag, 24. August, von 9 bis 14 Uhr vor dem Jobcenter des Kreises Heinsberg (Schafhausener Straße 50) statt. Weitere Aktionen, jeweils von 9 bis 14 Uhr, gibt es vor dem Jobcentern in Geilenkirchen (Donnerstag, 26. August), Hückelhoven (Dienstag, 31. August) und Erkelenz (Donnerstag, 2. September). Zur Impfung muss zwingend ein Ausweisdokument und – falls vorhanden – ein Impfpass mitgebracht werden.

Bei ähnlichen Angeboten hatten sich in Hückelhoven (320) und Wegberg (138) zuletzt viele Menschen spontan impfen lassen – ein mobiles Angebot in Oberbruch nahmen hingegen nur 22 Menschen wahr.

(cpas)