Ausstellung im Horster Hof : Illusionen von Räumen

In seiner Ausstellung „Raumfalte“ zeigt der Kölner Künstler Simon Schubert im Horster Hof in Heinsberg-Unterbruch Raumillusionen. Foto: Renate Resch

Heinsberg Der Kölner Künstler Simon Schubert zeigt im Horster Hof Unterbruch in seiner Ausstellung „Raumfalte“ Raumillusionen, die er durch Faltungen auf Papier erzeugt. Die Technik hat er sich über Jahre hinweg angeeignet.

Weiß ist nicht gleich weiß. Auch ohne Farbe, also monochrom weiß, können auf einem Blatt Papier Räume entstehen, einzig durch Schattierungen welche durch exakte Faltungen des Blattes erzeugt werden. Es sind „faszinierenden Ansichten, oder besser gesagt Einsichten, in verschiedene Raumsituationen, die sich alle allein durch die Kunst der Faltung sowie durch das Spiel mit Licht und Schatten vor unseren Augen entwickeln“, charakterisiert der Kunsthistoriker Christian Krausch die Arbeiten in seiner Einführung zur Ausstellung. Die Plastizität der Bilder erscheine „lediglich duch die akkuraten Knicke im Kontext mit dem Licht sowie unserer mentalen Fähigkeit, Räumlichkeit vor unserem inneren Auge zu simulieren“, erklärt er.

Der Künstler Simon Schubert erzählt vom Beginn seiner Faszination des Papierfaltens: „Zunächst war es der Versuch der Reduktion. Die erste Arbeit entstand noch im Studium als Porträt von Samuel Beckett. Ich wollte das auf die Zeichnung übertragen, was Samuel Beckett in der Sprache schafft, und habe mich von ihm inspirieren lassen.“ Was daraus entstanden ist, hat Simon Schubert immer weiter entwickelt. „Es hat ein paar Jahre gedauert, die Technik zu perfektionieren. Schritt für Schritt bin ich in die Architektur gegangen, und die jetzigen Arbeiten sind eigentlich ausschließlich Architektur.“