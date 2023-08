IHK-Umfrage CO2-Einsparung hat hohe Priorität

Unternehmen in der Region investieren verstärkt in Klimaschutzmaßnahmen und reduzieren gezielt CO 2 . Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der sieben Industrie- und Handelskammern im Rheinland, darunter die IHK Aachen. Rund 1000 Unternehmer wurden für die Untersuchung „Klimaschutz in Unternehmen im Rheinland“ im Frühjahr 2023 befragt, um die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Betriebe, bereits umgesetzte und geplante Klimaschutzprojekte sowie ihre Motive und Herausforderungen zu beleuchten. Die Ergebnisse sind auf der Website der IHK Aachen abrufbar.