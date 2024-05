IHK Aachen Top-Azubis im Erkelenzer Land ausgezeichnet

100 von insgesamt 1161 Auszubildenden im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen haben ihre Prüfung im Winter 2023/2024 mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen. 59 von ihnen haben ihre Ausbildung in einem kaufmännischen, 41 in einem gewerblich-technischen Beruf absolviert. 18 der Top-Auszubildenden stammen aus dem Kreis Heinsberg. Die IHK ehrte sie in einer Feierstunde für ihre besondere Leistung.