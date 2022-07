Weiterbildungsoffensive der IHK in der Region : Ein Konzept gegen den Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel erfasst nahezu alle Branchen der Region (Symbolfoto). Foto: dpa/Sven Hoppe

Kreis Heinsberg Die IHK Aachen hat eine Weiterbildungsoffensive gestartet. So sollen die regionalen Unternehmen, die im Vorfeld befragt wurden, davon profitieren.

Viele Unternehmen in der Region sind auf der Suche. Auf der Suche nach Auszubildenden, aber auch auf der Suche nach Fachkräften. So ist etwa auch der Fortschritt des Strukturwandels im Rheinischen Revier in Gefahr, wenn es nicht gelingt, dieser Probleme Herr zu werden. Die dringend benötigten Arbeits- und Fachkräfte müssen allerdings nicht zwingend von extern kommen, auch in den Betrieben gibt es genügend Mitarbeiter und Angestellte, die bereit sind, sich den sich veränderten Anforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen zu stellen und sich weiterbilden und weiterentwickeln wollen.

Um dies schnellstmöglich umsetzen zu können und Menschen und Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, startet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen eine Weiterbildungsoffensive. „Unsere Wirtschaft benötigt dringend viele kluge und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die anpacken, um den mehrfachen Transformationsprozess – Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Digitalisierung – voranzutreiben“, sagt Hendrik Pauge, Geschäftsführer Zentrale Dienste, der auch für den Bereich Weiterbildung zuständig ist.

Info Kompetente Lehrkräfte sind gewünscht Lehrkräfte 95 Prozent der Unternehmen wünschen sich kompetente Lehrkräfte. Auch ein guter Mix aus Theorie und Praxis sollte gegeben sein. Die gute Didaktik kommt nur auf Rang vier. Auch die Kosten spielen erstmal eine untergeordnete Rolle für die Betriebe.

Um den aktuellen und künftigen Bedarfen ihrer Mitgliedsunternehmen gerecht zu werden, hat die IHK in den vergangenen Wochen mehr als 600 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region befragt. Die repräsentative Umfrage erfolgte durch das Meinungsforschungs- und Beratungsinstitut Mentefactum aus Bielefeld. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Weiterbildungsoffensive der IHK Aachen. „Wenn man etwas verändern will, dann muss man wissen wie und wohin“, sagt Klaus-Peter Schöppner, des Bielefelder Unternehmens.

Bei der Frage nach den derzeit wichtigsten Problemen um Unternehmen war der Fachkräftemangel nicht die am häufigsten genannte Antwort. 70 Prozent der Befragten benannten stattdessen die Preissteigerungen. Auf Platz zwei mit 67 Prozent folgte dann der Fachkräftemangel. Mehrfachnennungen waren möglich. Diese Themen stünden derzeit stärker im Fokus als die längerfristigen Herausforderungen wie Klimaneutralität, Corona-Pandemie und Digitalisierung „Dennoch wissen heute bereits 53 Prozent der Befragten, was ihnen die Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft abverlangen wird, um künftig nachhaltig, digital fit und klimaneutral arbeiten zu können“, sagt Pauge. Innerhalb der Firmen in der Region dominiert die Bereitschaft, Geld und Zeit in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden zu investieren. Für 96 Prozent der Befragten sind Investitionen im Bereich Weiterbildung wichtig. 85 Prozent würden derzeit in Weiterbildungsmaßnahmen investieren. Von ihnen sind sogar 41 Prozent bereit, hohe Investitionen zu tätigen.

Den mit 88 Prozent größten Bedarf an Weiterbildungsangeboten sehen die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer im Bereich Daten- und IT-Sicherheit. Es folgen die Themen „Aufbau vernetzter Systeme“ und „digitale Kommunikation“ sowie der Wunsch nach Angeboten zur Etablierung flacher Hierarchien und zum Projekt- und Change-Management. Aus der Umfrage ging allerdings auch hervor, dass die bereits absolvierten Weiterbildungskurse zumeist die Datensicherheit zum Thema hatten.