Wirtschaft im Kreis Heinsberg IHK Aachen fordert mehr Gewerbeflächen

Die Vertreter der regionalen Wirtschaft haben die Weichen für wichtige Zukunftsthemen gestellt: In ihrer jüngsten Sitzung hat die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen eine Resolution für mehr Gewerbeflächen in der Städteregion Aachen und in den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg auf den Weg gebracht. Darin heißt es: „Weil der Regionalplan im Regierungsbezirk Köln bei seiner Bedarfsermittlung für Gewerbeflächen deutlich hinter der Realität in Städten und Gemeinden zurückbleibt, ist es umso dringender, die Ausweisung und Entwicklung geeigneter Flächen innerhalb des IHK-Bezirks am Bedarf der Wirtschaft orientiert voranzutreiben.“