Gesteigerte Nachfrage IHK Aachen erweitert Beratungsangebote

Mit dem erweiterten Beratungsangebot will Pauge dem großen Informationsbedarf beim Thema Weiterbildung gerecht werden. Denn: „Mit der Vielzahl an Angeboten, Förder- und Abschlussmöglichkeiten und nicht zuletzt der großen Zahl an Anbietern ist der Weiterbildungsbereich ein sehr weites Feld.“ Was das eigene Angebot angeht, informieren die IHK-Beraterinnen und -Berater detailliert. Was das Angebot anderer Anbieter und die finanziellen Förderungen von Maßnahmen angeht, helfen sie mit Ansprechpartnern weiter.