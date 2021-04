Kreis Heinsberg appelliert an Hundehalter : Hunde in Feld und Flur nicht von der Leine lassen

Jürgen Tiskens aus Wegberg zeigt mit seinem Hund Sam, wie es richtig geht: Hunde gehören an die Leine, damit sie beispielsweise nicht an Rehkitze gehen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Hundehalter sind dazu verpflichtet, ihre Tiere stets so zu führen, dass keine Gefahr von ihnen für andere Menschen und Tiere ausgeht.

Das schöne Wetter lockt viele Menschen raus an die frische Luft und in die Natur. In Zeiten der Pandemie, in der sonstige Freizeitaktivitäten beinahe unmöglich geworden sind, ist der Erholungsdruck auf Feld und Flur nochmals gestiegen.