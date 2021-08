Flächenzahlen des Statistischen Landesamtes : Hückelhoven und Erkelenz am dichtesten besiedelt

Gymnasium und Rathaus in Hückelhoven: Mit 24,3 Prozent ist die ehemalige Zechenstadt die am dichtesten besiedelte Kommune im Erkelenzer Land. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Was die Besiedlungsdichte angeht, liegt der Kreis Heinsberg NRW-weit fast exakt im Mittelfeld. Das geht aus Flächenzahlen hervor, die das Statistische Landesamt veröffentlicht hat.

Am dichtesten besiedelt sind im Erkelenzer Land die Städte Hückelhoven (24,3 Prozent) und Erkelenz (22,2 Prozent), während Wassenberg (18,5) und Wegberg (17,3) deutlich naturbelassener sind. Ähnlich sieht es auch bei der Vegetationsfläche aus: In Wegberg (30,9) und Wassenberg (31,8) ist jeweils ein knappes Drittel dieser Fläche Waldgebiet. In Hückelhoven sind es knapp zehn Prozent Wald, in Erkelenz gar nur 1,6 Prozent – der mit Abstand niedrigste Wert im Kreis Heinsberg. Satte 68,6 Prozent der Vegetationsfläche werden in Erkelenz hingegen für Landwirtschaft genutzt. Dies ist deutlich mehr als in Hückelhoven (52,5), Wegberg (44) und Wassenberg (39,4).