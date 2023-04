In Hückelhoven Täter nach Schlägerei vor Geschäft gesucht

Schon am vergangenen Samstagabend hat es vor einem Geschäft am Landabsatz in Hückelhoven eine heftige Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gegeben. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, kam es um 21.50 Uhr zu der Schlägerei. Augenscheinlich sei ein junger Mann getreten und unter anderem mit einem Gürtel geschlagen worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Einer der Täter war demnach zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, wog etwa 90 Kilo, hatte kurze, dunkle Haare und sprach arabisch. Er trug einen blauen Pullover und eine schwarze Hose. Die weiteren Männer waren etwa 1,80 Meter groß, schlank und um die 20 Jahre alt.