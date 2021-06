Investitionen von 126 Millionen Euro in ganz NRW : Land fördert Straßenbau in Ratheim

Erkelenzer Land Die Burgstraße wird ausgebaut, ein Großteil des Geldes kommt vom Land NRW. Das übernimmt auch Kosten für fünf weitere Straßenprojekte im Kreis Heinsberg.

So verkünden die Landtagsabgeordneten Bernd Krückel (CDU), Stefan Lenzen (FDP) und Thomas Schnelle (CDU), dass der Kreis Heinsberg von Rekordinvestitionen der NRW-Koalition in den kommunalen Straßenbau profitiert. Das Investitionsvolumen im ganzen Land liegt bei 126 Millionen Euro. Insgesamt profitieren davon 121 kommunale Projekte. „Wie versprochen verstetigt das Land in der Regierungsverantwortung von CDU und FDP die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur weiter. Die Förderung ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Mobilität im Kreis Heinsberg und damit für eine lebenswertere Heimat“, erklären die drei Politiker.