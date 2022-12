Homejacking in Heinsberg, Aachen und Düren Polizei nimmt fünf Autodiebe fest

Nachdem sich in den vergangenen Wochen die Zahl der Autodiebstähle sowohl im Kreis Heinsberg als auch in der ganzen Städteregion Aachen gehäuft hatten, ist der Polizei nun ein Schlag gegen mehrere Verdächtige gelungen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte es bereits im November drei Festnahmen gegeben, nun sollen zwei weitere mutmaßliche Täter verhaftet worden sein.