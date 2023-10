Nach massiven Hochwasserschäden Kreissparkasse Heinsberg baut Gebäude wieder auf

Die Hochwasserkatastrophe aus dem Juli 2021 hat auch im Kreis Heinsberg massive Schäden hinterlassen. Einer der markantesten: Das Sparkassengebäude in Geilenkirchen. Auch mehr als zwei Jahre nach dem Starkregen ist an eine Wiedereröffnung der Filiale nicht zu denken. „Die Aufräumarbeiten in der durch das Hochwasser teilweise überfluteten Filiale Geilenkirchen laufen auf Hochtouren. Wann die Filiale wieder öffnen kann, ist aktuell allerdings noch nicht absehbar“, teilt die Kreissparkasse Heinsberg mit. Nach rund zweijähriger Planung, dem Teilabriss des alten Gebäudes und weiteren Vorbereitungen beginnt in diesen Tagen mit dem Aufbau eines Krans die Phase des Wiederaufbaus. „Wir rechnen mit einer Fertigstellung bis Mitte 2025“, erläutert der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse, Thomas Giessing.