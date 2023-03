Historischer Zug Selfkantbahn startet mit zwei Aktionen in die Saison

An den beiden Ostertagen können junge Gäste auf Ostereiersuche gehen. Dafür halten die Züge (Abfahrtszeiten: 10.15, 12.15, 14.15 und 16.15 Uhr) ab Schierwaldenrath in Fahrtrichtung Gillrath für knappe zehn Minuten auf freier Strecke an. In dieser Zeit können die Kinder nach den Ostereiern suchen und es findet eine kleine Verlosung statt. Im Bahnhof Schierwaldenrath können die Gäste in der großen Fahrzeughalle eine einzigartige Sammlung historischer Dampf- und Diesellokomotiven sowie Personen- und Güterwagen aus allen Epochen der deutschen Kleinbahngeschichte besichtigen, sofern die fahrbereiten Fahrzeuge unter den Sammlungsstücken nicht gerade auf der Strecke im Einsatz sind. Geburtstagskinder und Menschen mit Behinderung fahren kostenlos mit der Selfkantbahn. Für Rollstuhlfahrer steht ein besonderer Wagen mit Rampe zur Verfügung. Fahrräder und Hunde werden mitgenommen.