50 Jahre Städtepartnerschaft Heinsberger zu Besuch in Schottland

Debbi McCall, Landrätin von Midlothian, hatte die Besucher aus Deutschland in der Rosslyn-Kapelle begrüßt. „Ein herzliches Willkommen an unsere Ehrengäste. Die Region Midlothian unterhält seit 1973 eine Partnerschaft zum Kreis Heinsberg. In diesen 50 Jahren haben wir enge Beziehungen geknüpft und die Gelegenheit genutzt, die Länder und Kulturen des anderen kennenzulernen“, sagte Debbi McCall in der gotischen Kirche aus dem 15. Jahrhundert, „wir freuen uns auf weitere 50 Jahre Freundschaft, gemeinsame Erlebnisse und Entdeckungen.“