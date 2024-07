Am Düsseldorfer Flughafen Heinsberger mit Schmuck im Wert von knapp 47.000 Euro erwischt

Einen hochkarätigen Aufgriff im Wert von beinahe 47.000 Euro machte der Zoll am Düsseldorfer Flughafen bei einem Reisenden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt aus Dubai. Das teilt das Hauptzollamt Düsseldorf mit. Der 55-jährige deutsche Staatsbürger aus dem Kreis Heinsberg ist am 9. Juli aus Dubai zurück nach Deutschland gereist und am Düsseldorfer Flughafen gelandet.