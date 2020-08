Andere Aufgaben wichtiger : Heinsberger Landrat plädiert für Absage von Karneval

Stephan Pusch (CDU), Landrat des Kreises Heinsberg, sitzt in seinem Büro im Kreishaus. Foto: dpa/Henning Kaiser

Heinsberg „Ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr Karneval geben wird. Unsere Aufgabe ist jetzt, Dinge aufrechtzuerhalten, die essenziell sind“, sagte Heinsbergs Landrat Stephan Pusch. Dazu gehöre, Schulen und Kitas offenzuhalten.

Pusch sagte: „Als wenn die Kölner „ein bisschen“ Karneval feiern könnten. Das ist wie ein bisschen schwanger. Ich glaube, es wäre am besten, das jetzt abzusagen.“ Das sei auch das, was er aus den Vereinen in seiner Region höre. „Sonst wabert das Thema ewig umher.“