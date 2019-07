Unfall auf A46 bei Heinsberg : Ford Mustang überschlägt sich und landet auf Auto - Fahrer schwer verletzt

Heinsberg In Heinsberg hat sich am frühen Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto flog dabei durch die Luft, überschlug sich und landete auf einem anderen. Ein junger Mann wurde schwer verletzt.

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei zu einem schweren Unfall auf der A46 bei Heinsberg alarmiert. Ein 23-Jähriger in einem Ford Mustang fuhr an der Anschlussstelle Heinsberg-Dremmen auf, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochabend mitteilte. Noch auf der Sperrfläche habe der junge Mann bei durchgezogener Linie und hoher Geschwindigkeit zum Überholen angesetzt.