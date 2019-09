Ausstellung im Horster Hof : Transparente Stoffe als Mantel für Gedanken

Heinsberg Mit „inside“ eröffnete der Kunstverein Heinsberg eine Ausstellung von Claudia Merx, gerade mit dem Staatspreis NRW für Skulptur „Manufactum“ geehrt.

Zart schwingende Gebilde aus Stoff hängen in den hohen Räumen des Horster Hofes. Beim Betreten des Ausstellungsraumes fallen die dünne Gewebe an transparent gehängten Schnüren auf, die ineinander greifen und sich überlagern. Durch die Transparenz des Gewebes werden Überlagerungen sichtbar. Die Gewebe greifen ineinander, ohne sich zu verbinden.

Große beutelartige Gebilde hängen an den Wänden. Auch sie sind mit transparentem Gewebe ummantelt, sodass die Geschlossenheit gleichzeitig eine Leichtigkeit erhält. Die Farbigkeit ist reduziert. Weiß ist der vorherrschende Ton, ergänzt von zarten Naturtönen.

Vergangene Woche hat die Künstlerin Claudia Merx den Staatspreis NRW für Skulptur „Manufactum“ erhalten. Er wurde in Köln verliehen.

Der Titel „Inside“ macht auf das Innenleben der Objekte von Claudia Merx aufmerksam. Während die transparenten Gewebe den Blick auf die unteren Schichten freigeben, lassen blickdichte Materialien Raum für Spekulationen und Fantasie. Die Frage stellt sich: Was verbirgt sich darin? Mit Gedanken und Emotionen lassen sich die Objekte füllen. Ein Raumabschnitt zeigt eine Installation aus hängenden Kissenbezügen. Diese sind mit der Öffnung zum Betrachter angeordnet. Eingestickte Initialen verkörpern das Individuelle. Es finden sich gestickte Jahreszahlen darauf, die auf vergangene oder bestehende Kriege hinweisen.

Wassenberger Band in Karken

Wassenberger Band in Karken : Kreuzweise mit neuem Programm

„Ich persönlich finde Textiles sehr emotional“, erklärt Künstlerin Claudia Merx. „Mull ist ein flexibles, feines Material. Das Strukturelle des Aufbaus Kette-Schuss, also waagerechten und senkrechten Fäden, bringt eine eigene Ordnung in den Objekten und spielt dazwischen. Oft ist diese Ordnung unterbrochen durch Störungen. Das ist das Menschliche, das es für mich ausmacht.“ Die Leichtigkeit, in die mit den Gedanken hineinzugehen möglich ist, darf nicht geschlossen sein. „Alle Säcke und Behältnisse, die ich mache, haben eine Öffnung. Es besteht somit immer ein Angebot hineinzugreifen“, erklärt Merx. Ein anderer Aspekt ist das schützende Umfangen, das Umschmiegen der Textilien. Bei den doppelwandigen Objekten, bei welchen das Innere noch ein weiteres Inneres hat, zeigt sich dies besonders. Es ergibt sich ein zweifacher Schutz.