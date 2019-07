Kreissparkasse Heinsberg unterstützt : 642.400 Euro für Wohlfahrtsverbände

Kreis Heinsberg Arbeiter-Samariter-Bund, Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband und Diakonisches Werk erhalten Geld von der Kreissparkasse für die Arbeit vor Ort. Insgesamt ist die Summe mehr als eine halbe Million Euro hoch.

Die Wohlfahrtsverbände aus dem Kreis Heinsberg freuen sich über Spenden der Kreissparkasse in Höhe von 642.400 Euro. Seit 15 Jahren treffen sich die Vertreter der Wohlfahrtsverbände und der Schuldnerberatung einmal jährlich mit den Repräsentanten des Kreises Heinsberg und dem Vorstand der Kreissparkasse Heinsberg im Kreishaus. Der schöne Anlass ist jeweils die Übergabe von großen Spenden an die Wohlfahrtsverbände und die Schuldnerberatungsstelle. In diesem Jahr konnten Landrat Stephan Pusch und der Sparkassenvorstand mit Thomas Giessing und Richard Nouvertné Spenden in Höhe von 642.400 Euro überreichen.