Kreis Heinsberg Polizei sucht Kind nach Unfall an Bushaltestelle

Nach einem Unfall an einer Bushaltestelle am Montagmorgen in Kirchhoven sucht die Polizei nach einem beteiligten Kind. Demnach sei eine 25-jährige Heinsbergerin mit ihrem Mercedes auf der Lindenstraße an der Bushaltestelle vorbeigefahren, an der etwa 20 Kinder auf den Bus warteten. Plötzlich sei ein Junge auf die Straße geraten und gegen ihr Auto geprallt – ob er selbst auf die Straße lief oder geschubst wurde, war nicht zu erkennen. Die Frau bremste sofort und stieg aus. Der Junge entschuldigte sich bei ihr und sagte, es sei seine Schuld gewesen. Bei ihm standen ein weiterer Junge sowie eine etwa 50-jährige Frau. Der geschätzt Achtjährige sagte, dass es ihm gut gehe und er nicht verletzt worden sei. Die Frau gab an, dem Jungen mehrfach angeboten zu haben, ihre Personalien zu hinterlassen, was dieser abgelehnt habe. Daraufhin fuhr die Frau weiter.