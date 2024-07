Von Heinsberg nach Tennessee Gymnasiastin bereitet sich auf USA-Aufenthalt vor

Sie freut sich auf ihr Jahr in den Vereinigten Staaten, auf ihre Gastfamilie in der kleinen Siedlung in Tennessee, die ihr neues Zuhause auf Zeit sein wird. Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers hat die 15-jährige Charlotte-Sophie Pier aus einer Vielzahl an Bewerbungen ausgewählt für das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses. Jetzt empfing der Politiker die Schülerin des Heinsberger Kreisgymnasiums, die mit drei Empfehlungsschreiben im Gepäck Anfang August nach Amerika fliegen wird. Nicht nur ihre Schule, auch die Messdiener-Leitung aus der Kreisstadt hat ihr eine solche Beurteilung mitgegeben – obwohl es in den Vereinigten Staaten überhaupt keine Messdiener gibt.