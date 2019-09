Begrüßung durch Landrat Pusch : 28 neue Polizisten für den Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Mehr Polizisten als vor einem Jahr sind zum 1. September in den Kreis Heinsberg versetzt worden.

28 neue Polizisten sind in den Kreis Heinsberg gekommen. Teilweise haben sie bereits in anderen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen ihren Dienst versehen. Aber auch junge Kollegen, die von der Fachhochschule kommen, verstärken ab sofort die Kreispolizeibehörde. Landrat Stephan Pusch begrüßte die neue Kräfte – fünf mehr als vor einem Jahr.

Eingesetzt werden die neuen Polizisten in den vier Wachen im Kreisgebiet sowie in den Kriminal- und Verkehrskommissariaten. „Wir freuen uns sehr, so viele neue Kollegen in der Kreispolizeibehörde Heinsberg begrüßen zu dürfen“, sagte Abteilungsleiter Andreas Bollenbach. Den Willkommensgrüßen des Landrates und Abteilungsleiters schlossen sich die Direktionsleiter an, in deren Zuständigkeitsbereichen die neuen Mitarbeiter kommen.