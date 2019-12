Kreis Heinsberg informiert : Zeiten für Verwaltung und Müllannahme während der Feiertage

Eine Woche lang bleibt das Kreishaus in Heinsberg geschlossen. Foto: Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Der Kreis Heinsberg gibt die Öffnungszeiten der Verwaltung während der Festtage und des Jahreswechsels bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kreisverwaltung Heinsberg bleibt in der Weihnachtswoche sowohl am Montag, 23. Dezember, als auch am Freitag, 27. Dezember, geschlossen. Das Bürger-Service-Center ist zudem am Samstag, 28. Dezember, geschlossen. „Dadurch kann die Heizungsanlage für eine Woche heruntergefahren werden, und wir können erhebliche Heizkosten einsparen und unseren CO 2 -Ausstoss deutlich verringern“, sagt Landrat Pusch zu dieser Maßnahme. Am Montag, 30. Dezember, sowie am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Januar, ist die Kreisverwaltung wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Die Abfallanlagen des Kreises Heinsberg sind an Weihnachten und zum Jahreswechsel in folgender Weise für die Bürger erreichbar: Die Abfallumschlag-Anlage in Gangelt-Hahnbusch öffnet am Montag, 23. Dezember, von 7 bis 17 Uhr, am Dienstag, 24. Dezember, von 8 bis 13 Uhr, am Freitag, 27. Dezember, von 7 bis 17 Uhr, am Samstag, 28. Dezember, von 8 bis 13 Uhr, am Montag, 30. Dezember, von 7 bis 17 Uhr und am Dienstag, 31. Dezember, von 8 bis 13 Uhr.

Der Kleinanlieferplatz in Wassenberg-Rothenbach ist am Montag, 23. Dezember, von 10 bis 17 Uhr, am Freitag, 27. Dezember, von 7 bis 17 Uhr, am Samstag, 28. Dezember, von 8 bis 13 Uhr und am Montag, 30. Dezember, von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

(RP)