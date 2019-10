Beschlüsse des Heinsberger Kreistages : Wirtschaftsförderung wird personell verstärkt

Kreis Heinsberg Kreis Heinsberg schließt Haushalt 2018 mit sattem Plus ab.

So wird etwa der Überschuss der differenzierten Kreisumlage, von der nur einige Kommunen betroffen sind, entsprechend ihre Beteiligung zurückerstattet, was insbesondere die Kreisstadt Heinsberg freut. Sie zahlt den Hauptanteil für den Betrieb des Kreisgymnasiums und erhält entsprechend viel zurück. Ein dicker Posten macht das Kreisjugendamt aus, das rund 762.000 Euro weniger in diesem Jahr benötigt.