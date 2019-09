Berufseinsteiger aus Kreis Heinsberg begrüßt : Besonders viele angehende Polizisten

Heinsberg Fast doppelt so viele Kommissar-Anwärter wie im Vorjahr kommen 2019 aus dem Kreis Heinsberg. Sie wurden zum Ausbildungsstart begrüßt.

Eine außergewöhnlich hohe Einstellungsquote verzeichnete die Kreispolizei Heinsberg zum Ende der diesjährigen Einstellungskampagne. Mit ihrem Einstieg in den gehobenen Polizeidienst steht 46 Kommissar-Anwärtern aus dem Kreisgebiet ein spannendes Berufsleben bevor, teilte die Behörde mit. So viele neue angehende Polizisten, die aus der Region zwischen Wegberg und Übach-Palenberg stammen, hatte es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. 2018 waren es mit 25 fast 50 Prozent weniger, und auch 2017 sind es mit 36 fast ein Viertel weniger gewesen.