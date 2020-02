Neue Kinderwunschpraxis in Heinsberg eröffnet : Hilfe bei unerfülltem Kinderwunsch

Kreis Heinsberg Kinder sind das größte Glück der Erde – so eine uralte Weisheit. Ein Weg dorthin kann über eine neue Praxis in Heinsberg führen.

Dr. Ralf Böhm, Drs. Narissa Cuypers und Drs. Willem-Jan Cuypers sind die Köpfe der neuen Praxis, die für viele Paare mit unerfülltem Kinderwunsch die letzte Möglichkeit ist, ein Kind zu bekommen. Alle sind in der Reproduktionsmedizin sehr erfahren. Kennengelernt haben sie sich 2014 in einem Düsseldorfer Kinderwunschzentrum. Vier Jahre später begannen die Überlegungen, Mut zum Risiko zu haben und gemeinsam etwas Neues aufzubauen. „Der Standort Heinsberg ist eine gute Wahl, darum sind wir, als das Gebäude an der Hochstraße gebaut wurde, in die konkrete Planung eingestiegen“, so Böhm. Die Kreisstadt hat auch deshalb eine gute Lage, da rund 95 Prozent aller Patienten aus den Niederlanden in die Kinderwunschpraxis kommen. Das, so Böhm, liege am niederländischen Gesundheitssystem. Willem-Jan Cuypers erklärt: „Kinderwunschbehandlungen sind in den Niederlanden gesetzlich geregelt. Nach der dritten Behandlung dürfen kinderlose Paare dort keine weiteren Schritte unternehmen. In Deutschland ist das sehr wohl gestattet. Hier gibt es außerdem mehr technische Möglichkeiten im Laborbereich, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch. Darüber hinaus gestalten wir die Behandlung so maßgeschneidert, dass sie dem Paar und der spezifischen Problematik entspricht.“ Die Medizinische Kooperationsgemeinschaft ist privatärztlich tätig. Gesetzlich Versicherte können sich behandeln lassen, müssen die Kosten ihrer Behandlung allerdings selbst tragen.