Ein Kinderzählreim führt in die Irre : Kunst als Spiegelbild komplexer Gedanken

Hermann Josef Mispelbaum stellt seine Werke – wie die Plastik „Das Fremde im Land“ – im Horster Hof aus. Kuratorin Ingrid Trantenroth-Scholz (l.) und Andrea Küster diskutierten bei der Eröffnung über sein Werk. Foto: Ruth Klapproth

Heinsberg Hermann Josef Mispelbaum stellt im Juli beim Kunstverein Region Heinsberg aus. Seine Plastiken, Collagen und Zeichnungen scheinen selbsterklärend, bedürfen aber auch der intensiven Diskussion.

Seit geraumer Zeit beabsichtigte der Kunstverein Region Heinsberg eine Ausstellung mit Werken von Hermann Josef Mispelbaum aus Übach-Palenberg zu gestalten. Anlässlich des 75. Geburtstags des Künstlers ist es nun gelungen, seine Plastiken, Collagen und Zeichnungen unter dem Titel „ene mene mei und du bist frei“ im Domizil des Kunstvereins, dem Horster Hof in Heinsberg-Unterbruch, zu präsentieren.

Manches Werk scheine selbsterklärend, manches bedarf der intensiven Diskussion, hieß es zur Begrüßung des Künstlers und der zahlreichen Gäste bei der Ausstellungseröffnung. Ingrid Trantenroth-Scholz ging auf das Werk des in Übach-Palenberg geborenen und dort wieder lebenden Künstlers ein, der zunächst als Malermeister tätig war und nach einem Kunststudium über Jahrzehnte in Düsseldorf lebte, wirkte und lehrte.

Info Ausstellung im Juli an Wochenenden geöffnet Die Ausstellung „ene mene mei und du bist frei“ mit Plastiken, Collagen und Zeichnungen von Hermann Josef Mispelbaum aus Übach-Palenberg ist bis zum 28. Juli in den Räumen des Kunstvereins Region Heinsberg im Horster Hof in Heinsberg-Unterbruch zu besichtigen. Die Öffnungszeiten sind samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung (kunstverein@gmx.net).

Der Titel der Ausstellung wirkt auf den ersten Blick bekannt, lässt die Erinnerung an einen Kinderzählreim wach werden. Doch dann stutzt der Besucher, denn was so einfach und bekannt wirken sollte, ist plötzlich fremd und nicht so leicht durchschaubar. „Er deutet auch den Humor an, den der Künstler in seinen Werken darlegt“, sagte Ingrid Trantenroth-Scholz. Zugleich lasse „ene mene mei und du bist frei“ Raum für Gedanken und Assoziationen.

„Das Werk von Hermann Josef Mispelbaum ist in seiner Komplexität nicht so leicht zugänglich, obwohl einige erkennbare Alltagsgegenstände eingearbeitet sind“, sagte Ingrid Trantenroth-Scholz. Mispelbaum lasse bewusst viel Interpretationsspielraum. Er werfe einen interessierten und zugleich skeptischen Blick auf das Weltgeschehen und räume seinem Zweifel und seiner Kritik viel Raum ein. Die Skulpturen „Das Fremde im Land“ oder „Die knieende Waffenhändlerin“ etwa wirken nur auf den ersten Blick eindeutig. Da wird ein Alltagsgegenstand wie ein Stuhl, eingebaut in einer Skulptur, urplötzlich zu einem verstörenden Objekt. Er gibt dem Fremden keinen Halt mehr, sondern lässt ihn fallen, weil ihm die Sitzfläche fehlt. Das eigentlich Stabile wird instabil. „Die Verschlüsselung der einzelnen Teile und deren Gesamtaussage kann dann ansatzweise erschlossen werden, wenn die Herkunft der Dinge, deren Form und Funktion erkannt wird.“

In den Collagen und Montagen offenbare das Werk von Hermann Josef Mispelbaum „einen überbordenden Gedankenkosmos, in dem die Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben, sichtbar wird.“ In seinen Werken nehme der Künstler Stellung zur aktuellen Politik, zum Weltgeschehen oder zum allgemein menschlichen Miteinander, „nie aber sind sie als moralischer Zeigefinger zu verstehen“, sagte Ingrid Trantenroth-Scholz. Mispelbaums humoristische oder gar satirische Seite scheinen nach ihrer Auffassung ein Ventil zu sein, „nicht an den eigenen Verletzungen und der Unzulänglichkeit der menschlichen Existenz zu verzweifeln“.